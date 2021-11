Verletzter Uhu muss gerettet werden : Kleiner Vogel sorgt in Dillingen für einen großen Feuerwehreinsatz

Feuerwehr und Tierschutzbund waren alarmiert. Eine große Leiter war im Einsatz in Dillingen. Große Aufregung um einen kleinen Vogel, der kaum noch fliegen konnte, weil er verletzt war.

Große Aufregung bei Familie Müller in Dillingen. In der Dachrinne an der Vorderseite ihres Hauses in der Roonstraße saß ein Uhu, der lautstark von Krähen und Elstern attackiert wurde.