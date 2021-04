Verstoß gegen die Bundesnotbremse : Trotz Ausgangssperre in Dillingen auf der Piste

Trotz Ausgangssperre in Dillingen auf der Piste

Vorläufig in der Nacht geschlossen: Die Dillinger Innenstadt im Bundeslockdown mit Ausgangssperre. Foto: BeckerBredel

Dillingen Fotografin beschleicht auf ihrer Dokumentationstour mulmiges Gefühl, weil eben doch ein paar Männer unterwegs sind.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch waren, trotz herrschender Ausgangssperre, kleinere Gruppen von Männern rund um den Odilienplatz und die Stummstraße in Dillingen unterwegs. Diese haben eine Fotografin, die für eine Dokumentation der leeren Straßen in der Innenstadt unterwegs war, angesprochen, berichtet die Frau gegenüber unserer Zeitung.