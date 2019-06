Ferien : Von Musik-Märchen bis Mitmach-Konzert

Dillingen Die Kinder-Kultur-Bühne Dillingen vertreibt in den Sommerferien an fünf Terminen die Langeweile.

Für die kleinen und natürlich auch großen Dillinger und Besucher gibt es in den Sommerferien wöchentlich die Kinder-Kultur-Bühne: Ebenfalls kostenlos und unter freiem Himmel. In der Innenstadt und im Stadtpark treffen immer mittwochs um 16 Uhr die Kinder auf Musikanten, Zauberer und Schauspieler. Am 3. Juli spielt der Merziger Kinderliedermacher Casi Eisenbarth ein Kinder-Mitmach-Konzert mit witzigen und fetzigen Bewegungsliedern, zum Mitmachen und Mitlachen. Sein neues Programm heißt „Wir machen Musik!“ und enthält jede Menge Songs mit Ohrwurmgarantie. Am 10. Juli wird Dornröschen parodistisch und musikalisch im Stadtpark aufgeführt.