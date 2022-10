Kreis Saarlouis : KEB Dillingen erhält landesweiten Weiterbildungspreis

Bei der Preisverleihung waren dabei (von links) Ministerin Christine Streichert-Clivot, KEB-Geschäftsführerin Stefanie Oberbillig, Julia Harenz, Clemens Fell und Andrea de Riz. Foto: Foto: Gerhard Alt/KEB

Dillingen/Saarbrücken Die Katholische Erwachsenenbildung (KEB) Dillingen hat in diesen Tagen den achten Saarländischen Weiterbildungspreis erhalten. „Stress runter – Selbstkontrolle rauf!“, dies ist der Titel eines Programms, mit dessen Hilfe Menschen in Haft mit ihren Gefühlen und Impulsen besser umgehen lernen.

Im Auftrag des Ministeriums für Bildung und Kultur und des Ministeriums der Justiz bietet die Katholische Erwachsenenbildung im Kreis Saarlouis (kurz: KEB Dillingen) diese Trainings in den Justizvollzugsanstalten Saarbrücken und Ottweiler an. Während der Corona-Pandemie sind Anpassungen erfolgt, die es den Haftinsassen ermöglichen, ohne persönlichen Kontakt, aber mit Anleitung weiter zu üben.

Für diese Corona-bedingt entstandene, aber auch noch nach Corona und in anderen Weiterbildungsbereichen einsetzbare Innovation ist die KEB jetzt mit dem Saarländischen Weiterbildungspreis ausgezeichnet worden. Dessen Motto lautete „Lehren und Lernen in und nach der Pandemie“. Der Preis wird alle zwei Jahre mit unterschiedlicher Themensetzung vom Ministerium für Bildung und Kultur ausgelobt. Die Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot erläuterte während der Preisverleihung im VHS-Zentrum am Schlossplatz in Saarbrücken, Zweck des Preises sei die Würdigung innovativer Konzepte in der Weiterbildung. Diesmal sei es um Lehr- und Lernformate gegangen, die in der Pandemie entwickelt worden, aber auch langfristig einsetzbar seien. Die Ministerin betonte außerdem, dass digitale Lösungen zwar sehr hilfreich seien, die direkte persönliche Begegnung jedoch nicht ersetzen könnten.

Julia Harenz, SPD-Landtagsabgeordnete, würdigte in ihrer Laudatio auf die KEB besonders, dass das Stressregulationstraining für Menschen in der schwierigen Situation der Haft eine wertvolle Hilfe, aber auch insgesamt ein innovatives Weiterbildungsangebot darstelle. Die KEB-Dozentin Andrea de Riz, systemischer Coach und Supervisorin, und Clemens Fell, Fachbereichsleiter bei der KEB, stellten dar, wie unter den pandemischen Rahmenbedingungen, als zeitweise keine externen Personen in die Haftanstalten kommen durften, aus dem Präsenztraining ein Selbsttraining wurde.

Dazu hat Andrea de Riz eine CD mit angeleiteten Atem- und Entspannungsübungen sowie eine Mappe mit illustrierten Übungskarten in einfacher Sprache, die wie ein Comic aufgebaut sind, erstellt. Sie berichtete, dass die hochwertig ausgeführten Übungsmaterialien von den Haftinsassen sehr wertgeschätzt würden. Methodisch-didaktisch seien die Materialien sowie die Übungen zur Stressregulation und Impulskontrolle aber so aufgebaut, dass Anwendungen und Einsätze in anderen Weiterbildungsbereichen möglich seien. Insofern sei die besondere Situation in der Corona-Pandemie Anlass für eine Innovation gewesen, die große Chancen für den Einsatz mit anderen Adressaten biete. Anwendungen seien auch in anderen Bereichen, wie Erwachsenenbildung, Mitarbeiterfortbildung, Elterntrainings, berufsbegleitende Trainings und für weitere Grundbildungsformate, möglich.

Über die Preisvergabe entschied eine unabhängige Fachjury mit Vertreterinnen und Vertretern aus Wissenschaft, Wirtschaft, Kammern, Landesausschuss für Weiterbildung und Landtag. Der erste Preis ist mit 2500 Euro dotiert und ging an die KEB Dillingen für „Stress runter – Selbstkontrolle rauf!“ Den zweiten Preis im Wert von 1500 Euro erhielten die Evangelische Familienbildungsstätte Saarbrücken und die Evangelische Landesarbeitsgemeinschaft für das Projekt „Arbeitskreis zeitgemäße Bildung“.