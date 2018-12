In geselliger Runde lässt sich trefflich fachsimpeln, aber auch dies und das besprechen. Der nächste offene Handarbeitstreff ist am kommenden Mittwoch, 12. Dezember. Die Teilnahme ist kostenlos - der Kreis freut sich über weitere Frauen, die sich der Handarbeits-Runde in der

riedrich-Ebert-Straße 14 anschließen.

Anmeldung unter der Telefonnummer (0 68 31) 7 60 20 oder mit E-Mail info@keb-dillingen.de