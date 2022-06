Planspiel Börse : Schwarzköppe sind die besten Börsenspieler

Bei der Siegerehrung für das Planspiel Börse (von links): Sparkassenpräsidentin Cornelia Hoffmann-Bethscheider, Ingrid Hoffmann, Schulleiterin des KBBZ Dillingen, Savas Yarar von der Spielgruppe „Schwarzköppe“ dem Landessieger, und Stefan Klein, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Saarlouis Foto: KSK Saarlouis/MICHAEL. SCHOENBERGER

Dillingen Dillinger Schüler setzen sich durch beim „Planspiel Börse“ der Sparkassen, hierbei lernen sie den Umgang mit Aktien und Wertpapieren.

Spielerisch den Umgang mit Aktien und Wertpapieren lernen – das ist das erklärte Ziel des „Planspiel Börse“ der saarländischen Sparkassen. Fast 2000 Teilnehmer traten im Saarland zum Wettbewerb 2021 an: Die „Schwarzköppe“ vom KBBZ Dillingen schafften es, trotz des schwierigen Börsen-Umfeldes das Startkapital in 17 Wochen um über zehn Prozent zu steigern. Damit sind sie Saarlandmeister. Dafür erhielten sie von Cornelia Hoffmann-Bethscheider, Präsidentin des Sparkassenverbandes Saar und Stefan Klein, dem stellvertretenden. Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Saarlouis, die Siegprämie von 500 Euro. Auf den Plätzen zwei und drei folgen „xtherichones“ von der Jean-Francois-Boch-Schule aus Merzig und „syltoclock“ vom Geschwister-Scholl-Gymnasium in Lebach.

Auch diese Teams haben das fiktive Startkapital von 50 000 Euro im Wettbewerbszeitraum um über zehn Prozent gesteigert und erhalten 400 und 300 Euro Preisgeld. Die Plätze vier und fünf belegten „TEAMDUKE“ vom Peter-Wust Gymnasium in Merzig und „Romania and Polend TEAM“ von der Gemeinschaftsschule in Gersheim. Sie werden mit Preisgeldern von 200 und 150 Euro belohnt.

Info Die Siegerteams beim Planspiel Börse Gesamtwertung Schulen: 1. Schwarzköppe, KBBZ Dillingen 55 369,61 Euro Depotwert, Preisgeld 500 Euro plus 300 Euro für die Schule. 2. „xtherichones“, Jean-François-Boch Schule, Berufsbildungszentrum Merzig, 55 217,52 Euro (400). 3. „syltoclock“, Geschwister-Scholl-Gymnasium Lebach 55 036,82 Euro (300). 4. „TEAMDUKE“, Peter-Wust-Gymnasium Merzig 54 177,22 Euro (200). 5. „Romania and Polend TEAM“, Gemeinschaftsschule Gersheim 53 941,41 Euro (150). Nachhaltigkeitswettbewerb Schulen: 1. „Stratton.Oakmont.“, Gymnasium Johanneum Homburg 52 359,10 Euro Depotwert, Preisgeld 500 Euro plus 300 Euro für die Schule. 2. „Superstonkz“, Gymnasium Johanneum Homburg 52 247,56 Euro (400). 3. „Die gelockten Locken“, Gemeinschaftsschule Neue Sandrennbahn Homburg 52 037,78 (300). 4. „Wirhättenauchgegenunsgewonnen“, KBBZ Saarlouis 51 995,99 Euro (200). 5. „Lowperformer“, Christian-von-Mannlich-Gymnasium Homburg 51 760,77 Euro (150). Sparkassen-Auszubildende: 1. (gesamt) „RED-S-FLAG“, Kreissparkasse Saarpfalz 54 746,37 Euro (200). 1. (Nachhaltigkeit) „Trading-Force-One“, Sparkasse Merzig-Wadern 51 491,37 Euro (200)

Studenten: 1. (gesamt) „DanielDeutschen“, ASW Akademie der Saarwirtschaft Neunkirchen 54 459,56 Euro (200). 1. (Nachhaltigkeit) „Salzstreuer“, Universität des Saarlandes Saarbrücken 51 521,00 Euro (200).

Deutschlandweit nahmen am Planspiel Börse der Sparkassen nach deren Angaben rund 98 000 Jugendliche und junge Erwachsene teil. Über 1,5 Millionen virtuelle Aufträge wurden abgewickelt und führten an das Thema Börse heran. „Ein Thema, das auch in der Geldanlage immer wichtiger wird, ist die Nachhaltigkeit“, meinen die Sparkassen. Daher wurden in einer getrennten Auswertung die Teams berücksichtigt, die in nachhaltig wirtschaftende Unternehmen investierten.

Landessieger in dieser Kategorie ist „Stratton.Oakmont“ gefolgt von „Superstonkz“, beide vom Johanneum in Homburg. Auf den Plätzen drei bis fünf folgen „Die gelockten Locken“ von der Gemeinschaftsschule Neue Sandrennbahn, „Wirhättenauchgegenunsgewonnen“ von KBBZ Saarlouis und „Lowperformer“ vom Christian-Mannlich-Gymnasium in Homburg. Fiktive 50 000 Euro an der Börse vermehren, gemeinsame Anlagestrategien erarbeiten, Einsätze wagen und wertvolle Erfahrungen sowie Preise gewinnen – seit 1983 ist das von den Sparkassen initiierte Planspiel Börse europaweit ein echter Dauerbrenner. Die erfolgreichsten saarländischen Gruppen erhielten Preise im Gesamtwert von 3900 Euro.

„Das Planspiel Börse macht wirtschaftliche Zusammenhänge erlebbar und sensibilisiert junge Menschen für den Umgang mit Geldanlagen. Gerade in der heutigen Zeit mit der Notwendigkeit zur privaten Vorsorge ist es wichtig, jungen Leuten die Scheu vor dem Aktienmarkt zu nehmen“, sagt Hoffman-Bethscheider. Die hohe Beteiligung an der jüngsten Spielrunde zeigt aus ihrer Sicht, „dass unser Nachwuchs die Wichtigkeit dieses Themas erkannt hat“.