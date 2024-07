„Weg nie bereut“ 25 Jahre im Job, den sie nie machen wollte – KBBZ Dillingen mit neuer Leitung

Eigentlich wollte Elke Schwarz alles, nur das nicht: vor einer Klasse stehen und unterrichten. „Ich komme aus einer klassischen Lehrerfamilie“, sagt Schwarz, „schon mein Vater und meine große Schwester sind Lehrer.“ Dadurch geprägt, war für sie früh klar: „Das machst du auf gar keinen Fall.“ Doch am Ende kam alles anders. Mittlerweile ist Schwarz seit 24 Jahren in dem Beruf, den sie früher nie machen wollte. Seit kurzem auch in einer neuen Funktion: Noch vor Beginn der Sommerferien wurde die 55-Jährige die neue Schulleiterin am kaufmännischen Berufsbildungszentrum in Dillingen und tritt somit die Nachfolge von Ingrid Hoffmann an.