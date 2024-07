Gründung vor einem Jahrhundert KBBZ Dillingen feiert 100. Geburtstag – so sah die Berufsschule mal aus

Dillingen · Es ist das Jahr der Jubiläen in Dillingen. Nicht nur die Stadt feiert in diesem Jahr ihren 75. Geburtstag, sondern auch das Kaufmännische Berufsbildungszentrum (KBBZ) zelebriert sein 100-jähriges Bestehen. Wie unterschiedlich damals der Unterricht noch aussah, zeigt ein Blick in die Chronik.

03.07.2024 , 08:54 Uhr

So sieht das alte Gebäude vom KBBZ in Dillingen heute aus. Foto: Archiv KBBZ