Hanno Wortmann : Bei WM und DM voll auf Erfolgskurs

Hanno Wortmann wurde in Rheine deutscher Juniorenmeister. Foto: Verein Foto: Reuter/Verein

Dillingen Gelungenes Saisonfinale für den Kanu-Club Dillingen: Hanno Wortmann nahm im rumänischen Piteşti erstmals an einer WM im Kanumarathon teil. Je nach Altersklasse werden beim Kanumarathon Distanzen von bis zu 30 Kilometern im Boot zurückgelegt.

Das besondere ist dabei, dass die Sportler zwischen zwischendurch auch kurze Strecken, sogenannte Portagen, mit dem Boot in der Hand laufen müssen, was koordinativ und physisch einiges abverlangt.

Eine Woche später fand dann zum Saisonabschluss die deutsche Meisterschaft in Rheine statt. Dort bestätigte Wortmann, warum er als interne Nummer eins im Juniorenbereich in Deutschland bei der WM gesetzt wurde. Mit großem Abstand sicherte er sich den deutschen Meistertitel.

Auch seine Geschwister Laurin und Nora gingen bei der DM an den Start. Laurin Wortmann, der in seinem letzten Jugendjahr eine Distanz von 10,3 Kilometer mit zwei Portagen zurücklegen musste, überraschte alle mit einer Silbermedaille und setzte im Kanuzweier noch einen drauf. Hier gewann er mit seinem Partner Vinzenz Zimmermann aus Koblenz Gold. Die 13-jährige Nora verpasste in einem sehr engen Rennen gegen jahrgangsältere Gegnerinnen das Podest knapp und wurde Vierte.