Jugend : 24-Stunden-Übung für junge Retter und Helfer

Übung: Strohballenbrand auf dem Gelände der Firma Rupp. Die Jugendlichen zeigen, was sie gelernt haben. Foto: Susanne Scholl

Diefflen 18 Kinder und Jugendliche in Diefflen, Mitglieder von Jugendfeuerwehr und Jugendrotkreuz, haben zum fünften Mal an einer 24-Stunden-Übung teilgenommen. Los ging es am Samstagmorgen um neun Uhr im Feuerwehrgerätehaus Diefflen, wo die Teilnehmer bis zum nächsten Morgen blieben.

