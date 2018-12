später lesen Kandidat in Dillingen Johannes will Kandidat werden FOTO: Roll FOTO: Roll Teilen

Joachim Johannes will als freier Kandidat für den Verein Pro Dillingen bei der Bürgermeisterwahl im kommenden Mai in der Hüttenstadt antreten. Er ist zwar Mitglied im Stadtrat für die Grünen, da er aber nicht für die Partei antreten will, muss er Unterschriften für die Zulassung zur Wahl sammeln.