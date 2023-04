Seminar für Blasmusiker Ein Hochkaräter begeisterte als Seminarleiter

Und dieses Seminar war nach seiner Meinung ein voller Erfolg, wie allein schon das gelungene Abschlusskonzert des aus 60 Musikern aus 18 saarländischen Musikvereinen bestehenden Orchesters in der Pachtener Römerhalle zeigte. Zum Schluss gab es anhaltenden Applaus von den Akteuren und den Zuhörern für den so erfolgreichen und bekannten Belgier. „Ziel des Seminars war es“, erklärte Jakobs, „neue Stücke kennen zu lernen, ein besseres Zusammenspiel zu erreichen und intensiv gemeinsam zu proben – immerhin 25 Stunden in vier Tagen.“