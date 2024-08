Interview mit Spielkreis-Leiterin Janine Keller „Diese Wärme mitzuerleben, finde ich sehr schön“

Die Familienbildungsstätte (FBS) Saarlouis bietet in Kooperation mit der Stadt Dillingen seit vielen Jahren Spielkreise für Eltern oder Großeltern mit Kindern von zehn Monaten bis zum Kindergarteneintritt an. Im Vordergrund stehen altersgemäße Spiel- und Beschäftigungsangebote für alle Sinne. Janine Keller leitet seit Dezember des vergangenen Jahres den Spielkreis in Dillingen. Sie ist 37 Jahre alt, arbeitet in der mobilen Pflege und ist Mutter von vier Kindern. Sie befindet sich derzeit in einer Ausbildung, um Babyzeichensprache zu lernen. Im Interview berichtet sie von der Wichtigkeit des Spielkreises für die Entwicklung und Förderung der Kinder und von der Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen.