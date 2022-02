Verein steckt in Insolvenz : Der VfB Dillingen zieht die Notbremse: Sofortiger Rückzug aus der Saarlandliga

Das Stadion Papiermühle des VfB Dillingen: Hier wird es auf absehbare Zeit keinen Saarlandliga-Fußball mehr geben. Der Verein zieht seine Mannschaft vom Spielbetrieb in der höchsten saarländischen Spielklasse zurück. Foto: Ruppenthal

Exklusiv Dillingen Nun also doch: Der VfB Dillingen zieht seine Mannschaft mit sofortiger Wirkung vom Spielbetrieb in der Fußball-Saarlandliga zurück. In der Kreisliga A soll es einen Neubeginn geben.