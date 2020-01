Inklusion : Neue Schaukel für Rollstuhlfahrer im Dillinger Stadtpark

Dillingen „Das ist ja wie Schiffschaukeln“, ruft Yvonne Hellenbrand und lacht. Die neue Dillinger Integrationsbeauftragte darf die Schaukel im Dillinger Stadtpark als Erste testen: Rückwärts einparken, die Rampe schließen und schon geht es mit etwas Schwung los.

Peter Haffner und der Künstler Mike Matthes, als Vertreter des Vereins „Pro-Inklusionsschaukel“, hatten vor einem Jahr die Idee vorgestellt, ein solches barrierefreies Spielgerät in Dillingen zu installieren; in Saarlouis wurde die erste im Landkreis im September 2019 aufgebaut, eine weitere soll bis zum Sommer im Asiatischen Garten in Lebach folgen. Bürgermeister Franz-Josef Berg erklärte: „Als Bürgermeister einer Stadt, in der in vielen Bereichen Inklusion gelebt wird, stand ich dem Projekt selbstverständlich gleich offen gegenüber.“ Der Standort im Stadtpark sei „hervorragend geeignet“: Eine prominente und gut besuchte Lage, dazu barrierefrei zugänglich, und gleich daneben steht der Fitness-Parcours, der 2009 auf Initiative des Seniorenbeirates der Stadt aufgebaut wurde.