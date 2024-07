Premiere im Parkstadion Line-Up, Funpark und Anreise – Das sind die Infos zum SR Ferien Open Air in Dillingen

Wie der SR als Veranstalter mitteilt, wird den Besuchern empfohlen, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Dillingen liegt verkehrsgünstig in der Mitte des Saarlandes und ist mit der Bahn gut zu erreichen. Die vorgeschlagene Route führt rechts vom Bahnhof durch die Berckheimstraße über die Brücke. Von dort aus geht es ein Stück nach rechts, bis die Straße eine Kurve macht und in die Nelkenstraße führt. Von dort aus geht es geradewegs bis zum Parkstadion. Zu Fuß ist das Festivalgelände so in etwa zehn Minuten zu erreichen.