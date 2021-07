Es entstand ein hoher Sachschaden.

In der Nacht von Freitag auf Samstag zog ein bislang unbekannter Täter durch die Nelkenstraße in Dillingen und zerkratzte mittels eines Gegenstandes insgesamt vier am Fahrbahnrand parkende Fahrzeuge. Der Sachschäden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Die Saarlouiser Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. (0 68 31) 901 0.