Fußball-Oberliga Elfmeter- und Pfostenpech für den FV Diefflen

Fußball-Oberligist FV Diefflen hat am Samstag in seinem dritten Saard-Drby in dieser Saison zum ersten Mal eine Niederlage kassiert: Der FV verlor beim SV Auersmacher vor 350 Zuschauern mit 0:2 (0:1). Zuvor hatte das Team von Trainer Thomas Hofer das Hinspiel gegen diesen Gegner mit 3:2 gewonnen und war zudem bei der Spvgg. Quierschied (4:1) erfolgreich gewesen. „Bei uns liegen Licht und Schatten in dieser Saison weiter eng beisammen“, haderte Hofer. Eine Woche vor der Niederlage in Auersmacher hatte seine Mannschaft noch überraschend mit 3.1 gegen den damaligen Tabellen-Zweiten FK Pirmasens gewonnen.