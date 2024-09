Schmuckstücke Ausstellung für Austausch untereinander

Dillingen · „Handmade with Love“ – „mit Liebe von Hand“ gemacht. Dieses Motto prangte auf zahlreichen Etiketten der Stände bei der großen Hobbykunstausstellung in der Dillinger Stadthalle. Und die Liebe, die in den Ausstellungsstücken steckt, war an jedem Stand unübersehbar.

25.09.2024 , 17:57 Uhr

Ursula und Claus-Peter Görgen am Stand von Silvia Jenal, die wie einige andere ihre Sachen ausstellt. Foto: Alexandra Broeren

Von Alexandra Broeren