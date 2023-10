Dillingen Hobbykunstausstellung lockte nach Dillingen

90 Aussteller aus dem ganzen Saarland und den benachbarten Regionen waren zur großen Hobbykunstausstellung in die Dillinger Stadthalle gekommen. Wie viele Besucher kamen, wagte man beim Veranstalter, der Stadt Dillingen, allerdings nicht zu schätzen: Denn die gaben sich an zwei Tagen die Klinke in die Hand, und Parkplätze wurden knapp.