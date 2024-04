Handball HC Dillingen/Diefflen kann keine Schützenhilfe leisten

Neben seiner Trainertätigkeit bei Handball-Saarlandligist HC Dillingen/Diefflen ist Daniel Altmeyer als Mannschaftsmanager für Drittligist HG Saarlouis tätig. Der zweiten Mannschaft seines Heimatvereins hätte er im Titelrennen Schützenhilfe leisten können. Doch der HSV Merzig/Hilbringen zeigte am Samstag, warum er in der heimischen Thielsparkhalle in dieser Saison noch keinen Punkt abgegeben hat. Der Tabellenführer besiegte den HC Dillingen/Diefflen vor 120 Zuschauern mit 30:25 (14:11) und darf sich mit nun 35:7 Punkten auf das Gipfeltreffen mit der HG Saarlouis II freuen. Der Tabellendritte fertigte daheim Schlusslicht HSG Ottweiler/Steinbach mit 51:21 (24:13) ab und hat nun 34:4 Zähler auf dem Konto. Am Freitag (20.15 Uhr, Stadtgartenhalle) kommt es zum direkten Aufeinandertreffen. Zwischen den beiden Teams liegt noch der mit dem HSV punktgleiche HC St. Ingbert-Hassel.