Dillingen lädt zum Herbstding in der City ein

Bürgermeister Franz-Josef Berg eröffnet das Herbstding offiziell am Samstag, 15. September, 11 Uhr, am Gleisdreieck. Mit dabei ist die Blaskapelle Die Oldies, die bis 14 Uhr spielt. Berg kündigt an: „Mit dem Herbstding starten wir nach einem langen Sommer mit wundervollen und gut besuchten Veranstaltungen in die kühleren Jahreszeiten mit einem breiten Spektrum an Events im Indoor-Bereich.“ Angemeldet zum Herbstding haben sich für dieses Jahr über 40 Aussteller, die ihre Waren und Köstlichkeiten zum Thema Herbst und gemütliche Jahreszeit anbieten: Handarbeiten, Schals, Seife, Dekoartikel, Holzfiguren, Hundezubehör, Gartendekoration, Blumen und Gestecke, Schmuck und vieles mehr. Im kulinarischen Angebot sind unter anderem Wildgerichte, Süßigkeiten, Schnäpse und Weine, türkische Spezialitäten, Brot, Würste und Schinken.

Im Rahmen des Herbstdings wird der oder die Dillinger Käsekuchenkönig oder Käsekuchenkönigin ermittelt und bekanntgegeben. Die Jäger des Hegerings Saarwellingen sind wieder mit ihren Angeboten zu den Themen Wald und Wild dabei. Ein Falkner führt an beiden Tagen Greifvögel vor. Ein Schmied und ein Korbflechter führen ihre historischen Handwerke vor. Für Kinder gibt es Angebote in der Kinderzone am Odilienbrunnen: ein Kleinkinderkarussell, am Samstag ein Bastelprogramm und am Sonntagnachmittag eine märchenhafte Kinderwelt mit Sonny Sonnenschein. Am Sonntag laden die Geschäfte der Innenstadt von 13 bis 18 Uhr zu einem Einkaufsbummel ein.