Mit Prozession, Messe und mehr Dillingen feiert Fest für Heiligen Paolino

Am Sonntag, 7. Mai, startet die Prozession um 10.30 Uhr vom Kirchplatz Pachten zum Dillinger Saardom. Im Anschluss findet um 11.30 Uhr ein Festgottesdienst mit Weihbischof Franz Josef Gebert im Saardom statt. Nach der Messe werden die Feierlichkeiten mit einem Begegnungsfest auf dem Parkplatz neben dem Saardom mit italienischen Spezialitäten fortgesetzt. Für die musikalische Unterhaltung sorgt am Mittag die Band Small Town Trouts, die ihren Ursprung im Kinderchor St. Maximin, den Maxi Singers und der Combo hat. Anton Zenner, Mattia Eisenbarth, Nele und Frieda Thome, Emma Jacob, Noemi Diliberto sowie Walter Lauenroth sind die Mitglieder der Band Small Town Trouts, die an diesem Tag ihren ersten Auftritt hat. Bevor das Duo Corona – das sind Emanuele Schembri und Dino Bossio – mit ihrem Programm aus aktuellen Charts, Deutschen Hits und Italo-Klassikern, auftritt, werden die Maxigarde der Särkover Narrengilde und die Golden Girls der Pähter Dickkäpp ihre Darbietungen präsentieren, wie es in der Ankündigung heißt.