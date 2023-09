Handball Ist das fehlende Puzzlestück gefunden?

Wer als Vize-Meister in die neue Saison startet, tut das automatisch mit hohen Ansprüchen. „Wenn man letztes Jahr Zweiter war, will man dieses Jahr auf jeden Fall Erster werden“, hat Faller große Ziele. Dabei warnt der Linksaußen: „Aber es wird verdammt schwer, weil auch unsere Gegner sich besser eingespielt und verstärkt haben. Es werden vier, fünf Mannschaften ganz oben in der Tabelle um den Titel kämpfen.“ Eine von ihnen wird mit Sicherheit HC Dillingen/Diefflen heißen.