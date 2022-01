Handball : HC Dillingen/Diefflen erreicht im Pokal das „Final 4“

Diefflens Michael Gornas tankt sich durch die Abwehr der SGH St. Ingbert und zieht ab. Foto: Mohr/FNS

Dillingen/Diefflen Als erste Mannschaft hat der HC Dillingen/Diefflen am Samstagabend den Einzug in das „Final 4“-Turnier um den Handball-Saarlandpokal geschafft. Im Duell der Saarlandligisten besiegte der Tabellenfünfte den Tabellendritten SGH St. Ingbert in der heimischen Sporthalle Diefflen mit 32:25 (12:8).