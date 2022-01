Handball-Saarlandliga : Rumpf-Team kommt unter die Räder

Diefflen/Saarlouis Handball-Saarlandligist HC Dillingen/Diefflen verliert in Niederwürzbach. Verstärkung für die neue Saison.

Handball-Saarlandligist HC Dillingen/Diefflen war zu seinem Spiel beim TV Niederwürzbach am Samstag nur mit einer Rumpftruppe angetreten. Teile der Mannschaft und auch Trainer Daniel Altmeyer galten als Corona-Kontaktpersonen und fuhren nicht mit in die Würzbachhalle. „Die Leute sind aus Schutzgründen zu Hause geblieben“, berichtet der Vorsitzende Sven-Malte Hoffmann, der auf der Auswechselbank Platz nahm. Daran, dass sein Team beim Tabellenvorletzten mit 24:37 verlor, konnte aber auch er nichts ändern.

Gegen stark aufspielende Niederwürzbacher gerieten die Gäste schnell ins Hintertreffen. Schon zur Pause (7:20) stand Dillingen/Diefflen auf verlorenem Posten. So schwer sich der HC im Angriff tat, so leicht fiel den Gastgebern das Tore-Werfen. Wenn sie nicht im Gegenstoß erfolgreich waren, reichten oft einfache Auftakthandlungen, um die Defensive des HC auszuhebeln. Die größten Profiteure waren die Rückraumspieler Nils Lauer (13 Treffer) und Johannes Leffer (sieben). Bei Dillingen/Diefflen konnte da nur Andreas Altmeyer mit sieben Treffern mithalten. Ansonsten kam kein HC-Spieler über drei Tore hinaus.

Dennoch bleibt der HC Dillingen/Diefflen in der Tabelle Fünfter. An diesem Freitag trifft er im Sportzentrum Dudweiler auf den direkten Verfolger HSG Dudweiler-Fischbach. Anwurf ist um 18.45 Uhr.

Außerdem gibt es beim HC zwei Neuzugänge für kommende Spielzeit zu vermelden: Malte Fidelak kehrt nach zwei Jahren in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar von der HSG Völklingen zurück. Außerdem wird Kreisläufer Gilles Thierry nach Dillingen/Diefflen wechseln. Er spielt aktuell noch bei der HG Saarlouis in der 3. Liga. „Beide werden uns spielerisch enorm weiterbringen“, schwärmt Hoffmann von den Neuzugängen

Die HG Saarlouis II hatte am vergangenen Wochenende spielfrei. Weil die unmittelbare Konkurrenz punktete, rutschte das Team in der Tabelle aber um zwei Plätze auf Rang elf ab – und steht nun vor einer wichtigen Begegnung im Abstiegskampf: Um 20.15 Uhr gastiert an diesem Freitag der direkte Verfolger, der Vorletzte HSG Ottweiler/Steinbach, in der Saarlouiser Stadtgartenhalle.