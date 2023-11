Handball Drei Rote Karten und neun Zeitstrafen

Spielmacher Valentin Poro schlägt die Hände auf dem Hinterkopf zusammen. Kreisläufer Fabian Wecker diskutiert über 30 Sekunden lang mit den Unparteiischen. Und Trainer Daniel Altmeyer stapft jenseits der Seitenlinie entnervt auf und ab. Als Kreisläufer Gilles Thierry nach knapp 27 Minuten die Rote Karte sieht, ist der HC Dillingen/Diefflen fassungslos. „Die Schiedsrichter haben, wenn ich es positiv formulieren will, ein unglückliches Händchen gehabt, gerade in der ersten Halbzeit mit sechs Hinausstellungen und der Roten Karte gegen uns“, regte sich Altmeyer auf. Thierry musste bei der 23:31 (9:18)-Niederlage im Top-Spiel der Handball-Saarlandliga am Freitag gegen den HSV Merzig/Hilbringen vor 300 Zuschauern das Feld früh räumen. Er hatte HSV-Rechtsaußen Sascha Becker in der Dieffler Sporthalle beim Stand von 9:15 nach dem Absprung zum Torwurf an den Beinen getroffen und zu Fall gebracht.