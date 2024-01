Fußball-Landesliga Dennis beerbt Dennis bei der SSV Pachten

Die Spieler von Fußball-Landesligist SSV Pachten werden sich kommende Saison zwar an einen neuen Trainer, aber nicht an einen neuen Vornamen ihres Übungsleiters gewöhnen müssen: Im Sommer übernimmt Dennis Staub das Amt des Spielertrainers bei dem Landesligisten. Der 29-Jährige, der derzeit noch in gleicher Funktion bei Bezirksligist VfB Differten tätig ist, beerbt dann seinen Namensvetter Dennis Brück. Brück scheidet am Saison-Ende auf eigenen Wunsch aus. „Ich werde mich beruflich verändern, und deswegen möchte ich nicht weitermachen. Hinzu kommt, dass generell der Ehrgeiz beim Fußball geringer geworden ist, das ist nicht mehr meine Welt“, erläutert der 37-Jährige.