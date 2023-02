Nach zwei Schlaganfällen : Schritt für Schritt zurück ins Leben

So weit die Schuhe tragen: Gunter Rocker saß vor zehn Jahren im Rollstuhl. Nun walkt er 300 Kilometer für einen guten Zweck – und will Mut machen. Foto: Ruppenthal

Diefflen Nach zwei Schlaganfällen im Jahr 2012 war Gunter Rocker aus Diefflen auf den Rollstuhl angewiesen. Heute, zehn Jahre später, bezeichnet er sich selbst als „Ultrawalker“. Mit einem Spendenlauf möchte der 58-Jährige Gutes tun und Mut machen.

Die Stimme von Gunter Rocker wird ernst, als er zehn Jahre in seinem Leben zurückblickt. 2012 erlitt der damals 48-Jährige innerhalb kurzer Zeit zwei Schlaganfälle. „Man ist von 100 auf null, von jetzt auf gleich. Das ist ganz schlimm. Man ist in einer Situation, mit der man klarkommen sollte. Aber man kommt nicht damit klar“, blickt er auf die schwerste Zeit seines Lebens zurück. Rocker litt an Depressionen. „Ich habe sehr lange gebraucht, bis ich aus diesem Teufelskreis ausgebrochen bin.“

Das Gehen musste er neu erlernen. „Aber dann ist es peu à peu weitergegangen“, erzählt er. Er fand neuen Lebensmut. Nach einiger Zeit war er in der Lage, erste Schritte am Rollator zu machen. Bald benötigte er nur noch Gehstöcke. Heute „stehen auch die in der Ecke“, erzählt Rocker lachend. Inzwischen hat er sich dem Walken gewidmet. „Richtig laufen kann ich nicht mehr“, sagt er: „Aber ich wollte etwas Gesundes tun. Das Walken ist mein Ansporn.“ Selbst bezeichnet er sich inzwischen als „Ultrawalker“ – und möchte damit als Inspiration für andere dienen: „Ich versuche den Menschen mitzuteilen: Gebt nicht auf. Schaut nach vorne, es geht immer weiter.“

Außerdem, so berichtet der 58-Jährige, kam ihm über die Jahre die Idee eines Spendenlaufs. „Ich habe schon bei einigen mitgemacht, etwa beim ‚Solilauf‘, einem 24-Stunden-Lauf in St. Ingbert, und wollte schon immer einen eigenen organisieren.“ Als er im Rahmen seines Minijobs auf eine besondere Aktion aufmerksam wurde, war das der Startschuss für seinen eigenen Spendenlauf.

2012 war Rocker als Manager im Bereich Logistik tätig, ist seit seinen Schlaganfällen aber in Rente und arbeitet heute im Rahmen eines Minijobs bei der Arbeiterwohlfahrt in Dillingen. Dort hat er für ihn völlig neue Perspektiven und Erfahrungen kennengelernt, die letztlich Anlass für seinen Spendenlauf werden sollten. „Würde ich nicht bei der Awo arbeiten, ich hätte davon wahrscheinlich gar nichts mitbekommen. Aber so sind mir die Augen geöffnet worden“, grübelt er mit Blick auf die „WinterAktion Saar“. Ihr kommen sämtliche gesammelten Spenden zugute.

Die „WinterAktion Saar“, das ist eine Aktion von Sozialministerium, Beirat zur Armutsbekämpfung und verschiedenen saarländischen Akteuren mit dem Ziel, „dass trotz steigender Lebensmittel- und Energiepreise im Saarland niemand hungern oder frieren muss. Damit sollen die größten sozialen Härten abgefedert werden“, wie es auf der offiziellen Internetpräsenz des Ministeriums heißt. So sind beispielsweise in saarländischen Landkreisen Wintercafés entstanden: Orte, an denen Menschen sich aufwärmen können oder eine kostenlose, warme Mahlzeit erhalten. Die Eindrücke, die er in einem Wintercafé in Saarlouis erfahren hat, haben Rocker geprägt: „Ich habe Menschen erlebt und in glückliche Augen gesehen, einfach weil sie satt waren. Viele von ihnen sind in ihrem privaten Leben alleine. Sie haben in dem Wintercafé Leute gefunden, mit denen sie reden konnten. Sie konnten Kontakte knüpfen. Das ist etwas ganz Wichtiges“, berichtet der 58-Jährige und erzählt weiter: „Diese Gemeinschaft, diese Hilfe, die Idee und ihre Umsetzung haben mir so gut gefallen, dafür wollte ich den Spendenlauf veranstalten.“

Im Rahmen der sogenannten „Mega-Challenge“, die Anfang Januar begann, sammeln Menschen zu Fuß noch bis Ende Februar Wander-Kilometer. Über eine App auf dem Handy werden dabei die Distanzen dokumentiert. Auch „Ultrawalker“ Rocker ist dabei und hat eine Kampagne zur Spendensammlung gestartet. „Manchmal laufe ich elf, manchmal 19 Kilometer, am Ende der zwei Monate werden es wohl knapp 300 Kilometer werden“, schätzt er. Alles für den guten Zweck.