Kunst und Kultur Grundschüler malen für den Frieden in der Welt

Es ist der fünfte Wettbewerb, zu dem der Club im Rahmen seiner Adventskalender-Aktion aufgerufen hatte. Das Siegerbild wird das Motiv des Kalenders darstellen, erläutert Heike Theobald für die Stadt Dillingen in einer Mitteilung. Eine Entscheidung, die der siebenköpfigen Jury bei der tollen Auswahl an Bildern im Sitzungssaal des Rathauses nicht leicht gefallen ist. Denn die Kinder haben auf kreative Weise ihre Gedanken zum Thema Frieden in der Welt zum Ausdruck gebracht.