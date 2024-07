Baustelle an der Dillinger Hütte Arbeiten an der L 174 dauern noch bis September – das sind die Gründe

Rot-weiße Absperrbaken, die die Straße verengen. Staub, der durch die Luft wirbelt und Arbeiter in orangefarbenen Westen, die mithilfe schwerer Maschinen an der Fahrbahn arbeiten: Wer aktuell von Saarlouis über die L 174 nach Dillingen fährt, dürfte sich nicht nur an den Anblick der Dillinger Hütte gewöhnt haben, sondern auch an den der Baustelle. Schon seit März 2023 ist der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) hier dran, den Verkehrsknotenpunkt am Torhaus 4 umzubauen und die Straße zu sanieren. Im Moment läuft bereits der letzte der vier Bauabschnitte. Dabei erneuern Arbeiter unter anderem die Zu- und Ausfahrt zum Parkplatz der Dillinger Hütte und bringen die restlichen Masten für die Ampeln an.