Dillingen/Ensdorf Beim Einkauf im Baumarkt gelten nicht immer dieselben Regeln für private und gewerbliche Kunden.

Gelten für gewerbliche Kunden im Baumarkt andere Regeln als für private Kunden? Mit dieser Frage hat sich ein SZ-Leser aus Steinrausch an die Saarlouiser Redaktion gewandt. Auch die Redaktion in Merzig hat eine ähnliche Frage von einem Leser aus Brotdorf erhalten. Denn, darauf wies der Leser aus Steinrausch die Saarlouiser Redaktion hin, auf seiner Internetseite wirbt die Baumarktkette Bauhaus derzeit für seine „Fachcentren“ im Saarland – im Kreis Saarlouis liegen diese in Dillingen und Ensdorf – damit, dass private Kunden beim Einkauf nun einen negativen Corona-Test vorweisen müssten, gewerbliche Kunden und Handwerker dagegen nicht. Ob es da eine Ausnahme für Handwerker und Gewerbetreibende bei der Testpflicht gebe, wunderte sich unser Leser. Und: „Sind die vielleicht weniger ansteckend?“