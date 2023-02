Auszeichnung : SHS-Gruppe erhält gute Umweltschutz-Beurteilung

Die Stahlunternehmen der SHS-Gruppe – SHS-Stahl-Holding-Saar, Saarstahl und Dillinger – sind für ihre Nachhaltigkeitsstrategie ausgezeichnet worden. Foto: Kai Heinecke

Dillingen Die Umweltschutzorganisation CDP (Carbon Disclosure Project) vergibt Bestnoten an das Nachhaltigkeitsmanagement der SHS-Gruppe (SHS–Stahl-Holding-Saar, Saarstahl und Dillinger). Mit der Gesamtnote A in der Branche „Metal smelting, refining & forming“ erhalten die Unternehmen der SHS-Gruppe den sogenannten Leadership-Status – also eine führende Auszeichnung.

Mit der Unterzeichnung einer Verpflichtungserklärung stärkt der Stahlproduzent seine Position als verantwortungsbewusst handelndes Unternehmen, wie es in einer Mitteilung heißt. Ziel der jährlichen Einordnung der nicht profitabel arbeitenden Organisation CDP ist eine größtmögliche Transparenz der Umweltdaten von Unternehmen, Organisationen oder Städten herzustellen. Hierzu erfasse CDP die auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellten Daten und Informationen und bewerte diese anhand von elf unterschiedlichen Kategorien, berichtet die SHS-Holding weiter.

Zu diesen gehören unter anderen Geschäfts- und Finanzplanung, Verantwortung in der Lieferkette, Governance, sowie Energieeinsparungen oder Initiativen zu Emissionssenkungen.

„Wir sind stolz, dass CDP unsere Nachhaltigkeitsstrategie mit dem Leadership Status auszeichnet“, sagt Karl-Ulrich Köhler, Vorsitzender der Geschäftsführung der SHS–Stahl-Holdung-Saar. „Das sehr gute Ergebnis zeigt, dass wir als Stahlproduzent unsere Verantwortung wahrnehmen.“ Es sei das Ziel von SHS, in Europa Vorreiter für die Dekarbonisierung zu werden und als Teil des Transformationsprojektes Pure Steel+ bis spätestens 2045 CO 2 -arm zu produzieren, ergänzt Köhler.