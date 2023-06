Einstimmige Nominierung Gerrit Müller will für die SPD ins Dillinger Rathaus

Exklusiv | Dillingen · Bislang saß Gerrit Müller für die SPD im Nalbacher Gemeinderat. Doch jetzt will der gebürtige Dillinger in das Rathaus der Hüttenstadt. Mit welchen Themen er das erreichen will.

08.06.2023, 07:00 Uhr

Der 35-jährige Gerrit Müller tritt für die SPD bei der Bürgermeisterwahl in Dillingen an. Foto: Tina Leistenschneider Foto: Tina Leistenschneider

Fast 20 Jahre lang saß die SPD nicht mehr im Dillinger Rathaus. Doch das soll sich bei der nächsten Kommunalwahl am 9. Juni 2024 ändern: Dafür schickt die Dillinger SPD Gerrit Müller als ihren Kandidaten für das Bürgermeisteramt ins Rennen. Das haben die Sozialdemokraten am Mittwochabend bei einer Mitgliederversammlung im Gemeindehaus Diefflen so beschlossen und ihn einstimmig als ihren Kandidaten nominiert.