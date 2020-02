Rathaus dicht : Öffnungszeiten der Stadt Dillingen

Dillingen Die Stadtverwaltung Dillingen, das Bürgerbüro und die Außenstellen sind an Fetten Donnerstag, 20. Februar, bis um 12 Uhr geöffnet. Das Hallenbad schließt an Fetten Donnerstag um 13 Uhr. An Rosenmontag bleiben das Rathaus, die Stadtbibliothek und die Außenstellen der Stadtverwaltung geschlossen.