Gänseessen : Gänseessen der FDP Dillingen

Pachten In diesem Jahr veranstaltet die FDP Dillingen am Freitag, 15. November, um 19 Uhr ein Gänseessen im Gasthaus Hauch-Knopp in Pachten. Als Gastredner kommt der Landesvorsitzende der FDP Saar, Oliver Luksic.

Er wird über die aktuelle Situation der saarländischen Automobil- und Stahlindustrie sprechen, die Dillingen und den Kreis Saarlouis in besonderer Weise betrifft. Alle interessierten Bürger sind eingeladen.