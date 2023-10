Fußball-Oberliga Der „alte Hase“ ist zurück beim FV Diefflen

Eine lange Leidenszeit ist für Stürmer Chris Haase vom Fußball-Oberligisten FV Diefflen zu Ende gegangen: Nach sieben Monaten Verletzungspause stand der 35-Jährige in den vergangenen beiden Liga-Spielen erstmals wieder von Beginn an auf dem Platz. Und einen Treffer hat der Angreifer auch schon erzielt: Am Sonntag gelang Haase im Saar-Derby bei der Spvgg. Quierschied (4:1) das 2:0. „Das war direkt wieder ein typisches Haase-Tor“, erklärte Diefflens Trainer Thomas Hofer lachend. Der Routinier nahm den Ball an, drehte sich auf engstem Raum um seinen Gegenspieler und beförderte die Kugel ins Netz.