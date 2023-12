Fußball-Oberliga Pfeffler freut sich auf gleich zwei Heimspiele

Auf dieses Wochenende freut sich Justin Pfeffler ganz besonders: Denn für den 20-jährigen Offensivspieler des Fußball-Oberligisten FV Diefflen steht nicht nur am Samstag um 15 Uhr ein Heimspiel gegen den SV Gonsenheim an. Diefflen bestreitet zudem sein erstes Qualifikationsturnier für das saarländische Hallenmasters. Am Freitag begann für das Team von Trainer Thomas Hofer das Turniers des SV Landsweiler/Lebach. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird Diefflen dort am Sonntag auch in der Endrunde stehen. Für Pfeffler eine ganz besondere Angelegenheit: Denn das Turnier wird in der Lebacher Sporthalle an der Dillinger Straße ausgetragen – und ist für Pfeffler daher ein echtes Heimspiel. Der 20-jährige Offensivakteur, der eine Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker absolviert, stammt aus Lebach.