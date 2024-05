FV Diefflen Die emotionale Abdankung von „König Arthur“

Der „letzte Tanz“ von Arthur Mielczarek im eigenen Stadion wurde auf Wunsch des 31-Jährigen kürzer als gedacht. „Ich hätte von Anfang an spielen sollen, aber ich habe zum ersten Mal in meinem Leben zum Trainer gesagt: Heute bitte nicht. Ich wäre nicht in der Lage, ein gutes Spiel zu machen“, erklärte der Franzose nach dem 3:1-Erfolg des FV Diefflen am Mittwoch in der Fußball-Oberliga gegen Wormatia Worms. „Denn nach so vielen Jahren mit dem Fußball aufzuhören – das ist schon sehr emotional für mich.“