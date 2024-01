Fußball Warum drei Spieler gehen, aber keiner kommt

Diefflen · Fußball-Oberligist FV Diefflen startet mit verkleinertem Kader in die Vorbereitung. Am Sonntag steht das Hallenmasters an.

26.01.2024 , 11:50 Uhr

Julian Kern (am Ball) fehlte beim Start des FV Diefflen in die Vorbereitung. Foto: Philipp Semmler

Von Philipp Semmler

Fußball-Oberligist FV Diefflen ist mit nahezu „voller Kapelle“ am Dienstag in die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte gestartet. „Es waren alle Spieler da, und bis auf Julian Kern konnten alle trainieren“, berichtet Trainer Thomas Hofer. Der Mittelfeldspieler hatte sich am 4. November beim 6:0-Heimsieg gegen den FC Karbach einen Innenmeniskus-Riss zugezogen. „Bei ihm wird es wohl noch zwei, drei Wochen dauern, bis er wieder trainieren kann“, sagt Hofer.