Hallenmasters Wie man ein Finale in fünf Minuten dreht

Kai Zahler ballte die Faust, legte den Kopf leicht in den Nacken – und schrie dann seine Freude heraus. Erste Teilnahme am Masters, erster Titelgewinn, dazu als bester Torwart des Turniers ausgezeichnet: Der Schlussmann von Oberligist FV Diefflen erlebte am Sonntag in der Saarbrücker Saarlandhalle beim Volksbanken-Masters des Saarländischen Fußball-Verbandes einen Traum-Tag. „Viel besser hätte man sich das wirklich nicht vorstellen können“, erklärte der 19-Jährige vor Freude strahlend.