FV Diefflen Warum Diefflen die letzte Niederlage gelassen nimmt

Sollte Fußball-Oberligist FV Diefflen zum zweiten Mal in dieser Saison den Meister ärgern? Am 28. Oktober hatte der FV den damals noch ungeschlagenen Spitzenreiter Eintracht Trier sensationell mit 5:1 bezwungen. Und auch am Sonntag im Rückspiel schnupperte Diefflen im Trierer Moselstadion vor 3346 Zuschauern lange an einer Überraschung. Elf Minuten vor Schluss hieß es 2:2.