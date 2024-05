Fußball-Oberliga Diefflen verabschiedet ein echtes Urgestein

Er spielt seit zwölf Jahren für den FV Diefflen, absolvierte in dieser 255 Pflichtspiele. Doch am Ende der Saison ist Schluss: An diesem Freitag, im letzten Heimspiel, wird Arthur Mielczarek ein letztes Mal vor eigenem Publikum für Fußball-Oberligist FV Diefflen auflaufen. Gegner ab 19.30 Uhr ist Wormatia Worms. Nach der Partie wird der Verein das Urgestein standesgemäß verabschieden. Für den 31-Jährigen Franzosen ist es nicht nur ein Abschied aus Diefflen. „Arthur wird seine Karriere nach dieser Saison beenden“, verrät Trainer Thomas Hofer, der den Schritt bedauert: „Arthur ist nicht nur ein super Spieler, sondern auch jemand, auf den man sich immer verlassen kann. Er ist fest in der Mannschaft verwurzelt gewesen und rundum ein guter Kerl.“