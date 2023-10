Fußball-Oberliga Diefflen punktet auch nach dem Abpfiff

Vor dem ungeschlagenen Spitzenreiter der Fußball-Oberliga, Eintracht Trier, ist Millat Simsek vom FV Diefflen nicht bange. „Irgendwann müssen die ja auch mal Punkte abgeben – und am Samstag wäre ein guter Zeitpunkt dafür“, erklärt der 20-Jährige grinsend. An diesem Samstag trifft Diefflen um 15 Uhr zu Hause auf die Eintracht. Der Regionalliga-Absteiger sammelte bislang 52 von 54 möglichen Zählern – und hat an der Spitze bereits 13 Punkte Vorsprung vor dem FK Pirmasens. Diefflen ist mit Neuzugang Simsek, der im Sommer von Oberliga-Absteiger SV Elversberg II kam, mit 22 Punkten Tabellen-Zwölfter.