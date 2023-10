Fußball-Oberliga Der FV Diefflen kann auswärts doch noch gewinnen

An diesem Mittwoch steigt der FV Diefflen in der vierten Runde in den Saarlandpokal-Wettbewerb ein. Das Hofer-Team spielt um 19 Uhr beim Verbandsliga-Zwölften SG Perl-Besch. In dieser Partie wird auch Defensivspieler Mateo Schulze wieder im Aufgebot sein. Der 17-Jährige verpasste die Partie in Quierschied aufgrund eines Lehrgangs mit der Saar-Auswahl. In der Liga empfängt Diefflen am kommenden Samstag um 15.30 Uhr den Tabellen-Sechsten 1. FC Kaiserslautern II.