Fußball Wenn die Joker stechen

Kaum war er drin, schon klingelte es im gegnerischen Kasten: Sieben Minuten nach seiner Einwechslung zur Pause erzielte Torjäger Chris Haase in der Partie des FV Diefflen in der Fußball-Oberliga zu Hause gegen den bisherigen Tabellenzweiten FK Pirmasens das 1:0. Am Ende gewann seine Mannschaft vor 150 Zuschauern mit 3:1 (0:0). Haase hatte wie Tim Lange nach einer Erkältung erst einmal auf der Ersatzbank Platz nehmen müssen. Lange, der ebenfalls zur Pause eingewechselt wurde, zeichnete sich dann für das 2:0 in der 70. Minute verantwortlich. Beide Treffer bereitete Niklas Allenfort vor. Das 1:0 mit einem Eckball und das 2:0 mit einer Hereingabe von der linken Seite. Haase traf in der fünften Minute der Nachspielzeit noch mit seinem siebten Saisontreffer im zehnten Einsatz zum 3:1-Endstand. David Becker hatte für die Gäste in der 87. Minute auf 1:2 verkürzt.