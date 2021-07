Absage des Auftaktspiels in der Saarlandliga : „Das Hin und Her raubt die Vorfreude“

Trainingsspiel statt Saisonauftakt: Statt bei der SG Mettlach-Merzig das Saison-Eröffnungsspiel zu bestreiten, absolviert der VfB Dillingen am Donnerstag ein Testspiel gegen die eigene U 19. Foto: Semmler

Dillingen Fußball-Saarlandligist VfB Dillingen startet nach der Absage des Eröffnungsspiels in Mettlach nun erst am zweiten Spieltag gegen den FV Bischmisheim in die Saison. Für VfB-Trainer Marius Neumeier kam die Absage nicht überraschend.