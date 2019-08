VfB Dillingen : Ein erster Rückschlag für den VfB Dillingen

Dillingen/Schwalbach Nichts zu ernten gab es an diesem Wochenende für die beiden Fußball-Saarlandligisten aus dem Kreis Saarlouis: Der VfB Dillingen kassierte am Samstag bei Borussia Neunkirchen seine erste Saisonniederlage. Der FV Schwalbach unterlag am Sonntag beim FV Eppelborn.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Philipp Semmler

Mit sieben Punkten aus drei Spielen war Oberliga-Absteiger VfB Dillingen trotz eines großen personellen Umbruchs in der Sommerpause gut in die neue Saison der Fußball-Saarlandliga gestartet. Am Samstag gab es für das neu formierte Team aber den ersten Rückschlag. Vor 315 Zuschauern zog der VfB bei Borussia Neunkirchen nach schwacher Vorstellung mit 1:3 (1:2) den Kürzeren. „Das war unsere bislang schlechteste Saisonleistung“, musste Francesco Schifino, der Dillingen gemeinsam mit Marius Neumeier trainiert, zähneknirschend zugeben. „Vor allem in der ersten Hälfte waren wir überhaupt nicht auf dem Platz und haben viele Fehler gemacht.“

Mit zwei Toren binnen kürzester Zeit stellte die Borussia vor der Pause die Weichen auf Sieg. In der 29. Minute traf Tim Klein nach Zuspiel von Kristof Scherpf zum 1:0 für die Gastgeber. Nur 180 später schloss Nyger Hunter eine Kombination über mehrere Stationen mit dem 2:0 ab. Dass die Partie dennoch lange offen blieb, dafür sorgte Dillingens Niclas Judith drei Minuten vor der Pause. Nachdem Neunkirchens Schlussmann Philippe Persch einen Kopfball von Neumeier pariert hatte, staubte Angreifer Judith zum 1:2-Anschlusstreffer ab.

Nach dem Seitenwechsel hatte Dillingen seine beste Phase – und eine Riesen-Möglichkeit zum Ausgleich. Doch mit letztem Einsatz kratzten Torwart Persch und einer seiner Abwehrspieler einen Schuss von Judith von der Linie. Mit zunehmender Spieldauer übernahm aber wieder Neunkirchen die Initiative. Eine Viertelstunde vor Schluss traf Scherpf zum entscheidenden 3:1.

Danach gingen bei Dillingen die Köpfe runter. Mehrmals liefen Borussen-Akteure alleine auf VfB-Schlussmann Julian Wamsbach zu, der mit guten Paraden aber eine höhere Niederlage seiner Mannschaft verhinderte. Für Dillingen geht es nun am Samstag um 16.30 Uhr mit einem Heimspiel gegen den noch punktlosen Liga-Neuling FV Bischmisheim weiter.

Nichts zu ernten gab es am Wochenende in der Saarlandliga auch für den FV Schwalbach. Die Grün-Weißen unterlagen am Sonntag vor 180 Zuschauern beim neuen Tabellenzweiten FV Eppelborn mit 0:2 (0:1). „Eppelborn hat unsere Fehler gnadenlos ausgenutzt und deshalb verdient gewonnen“, urteilte Schwalbachs Trainer Dimitri Abazadze.