Fußball-Oberliga Früher Schock bringt Diefflen nicht aus der Bahn

Joshua Bierbrauer spielt beim FC Bitburg – und leitete am Samstag im Heimspiel seiner Mannschaft in der Fußball-Oberliga gegen den FV Diefflen mit einem klugen Pass eine Aktion ein, die für einen frühen Schock bei den Gästen sorgte: Nach Bierbrauers Zuspiel in die Tiefe in der siebten Minute lief sein Mitspieler Niclas Gerten nämlich mutterseelenallein auf Diefflens Torhüter Kai Zahler zu – und überwand diesen zum umjubelten 1:0 für das Tabellen-Schlusslicht.