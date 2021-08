Interview Thomas Hofer : „Von der Qualität nicht schlechter“

Thomas Hofers Mannschaft hat durch die Abgänge wichtiger Spieler an Erfahrung verloren. Die Neuzugänge sind alle 20 Jahre oder jünger. Dennoch sagt der Trainer des FV Diefflen: „Wir sind von der Qualität her meiner Meinung nach nicht schlechter als vergangene Saison.“ Foto: Britz Heiko/Heiko Britz

Fußball-Oberligist FV Diefflen spielt an diesem Samstag, 17.30 Uhr, zum Saisonstart bei Arminia Ludwigshafen.

HOFER Ja, wir haben mit Berdan Güclü einen Spieler von Bezirksligist 1. FC Schmelz geholt. Berdan kann im Mittelfeld flexibel eingesetzt werden. Er könnte noch A-Jugend spielen, ist hochtalentiert, muss aber noch ein wenig geschliffen werden. Leider hat sich Aaron Francus entschieden mit dem Fußball aufzuhören. Wir würden bis zum Transferschluss Ende August noch gerne einen Torhüter sowie einen Innenverteidiger verpflichten. Mit einem Torwart sind wir in Gesprächen, da ist aber noch nichts spruchreif. Für die Innenverteidigung haben wir aktuell aber niemanden in Aussicht.

HOFER Da muss man erst einmal abwarten. In der Breite sind wir auf jeden Fall schwächer, weil uns nur noch 18 Feldspieler zur Verfügung stehen. Letzte Saison waren es 21. Deshalb wird es für uns schwerer, Verletzungen zu kompensieren. Wenn wir geschlossen auftreten, sind wir von der Qualität her meiner Meinung nach aber nicht schlechter als vergangene Saison.

HOFER Ich habe drei Ziele für die Runde: Das erste ist, dass wir auch im Jahr danach noch in der Oberliga spielen. Ob uns das mit dem Erreichen der Aufstiegsrunde gelingt, oder ob wir den Klassenverbleib in der Abstiegsrunde schaffen, ist mir dabei egal. Das zweite Ziel ist, das Team weiterzuentwickeln. Wir haben an Erfahrung verloren, und unsere Neuzugänge sind alle 20 Jahre oder jünger. Die wollen wir schnell an das Oberliga-Niveau heranführen. Das dritte Ziel ist, dass wir jedes Spiel gewinnen wollen, egal wie der Gegner heißt.